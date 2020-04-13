2020-04-13T16:38:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Путин назвал разгильдяйством ситуацию с коронавирусом в отдельных регионах России

Президент сказал, что будет рассматривать как преступную халатность недостаток мер по борьбе с вирусом
Ася КУЗНЕЦОВА
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Путин назвал исполнение некоторых санитарных норм разгильдяйствомПутин назвал исполнение некоторых санитарных норм разгильдяйствомФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин заявил, что будет рассматривать "как преступную халатность, если не будет что-то вовремя доделано" в рамках борьбы с коронавирусом в стране.

Президент также сказал, что рост заболеваемости в некоторых регионах - это результат разгильдяйства.

- Я ещё раз хочу обратить на это внимание: если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность. Со всеми вытекающими последствиями. Не только административного характера, - предупредил глава государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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