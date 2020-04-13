Эксперт рассказала, можно ли заразиться коронавирусом через общую вентиляцию в доме
Многие люди, болеющие коронавирусом, лечатся на дому, что вызывает серьезную опаску у остальных жителей многоквартирного дома. Они боятся, что вирус может распространятся через общую вентиляцию.
Директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович сообщила, что у воздуховодов в жилых домах точно нет условий для передачи коронавируса.
- Он тяжелый, он просто не проходит по воздуховоду так далеко, как наши граждане боятся. Этот вирус распространяется на близком расстоянии, и на поверхностях он живет не очень долго, - сказала она в эфире радио "Комсомольская правда".
Кроме того, она оценила общую эпидемиологическую ситуацию в стране. По словам Попович, вовремя введенные меры позволили России не допустить той вспышки коронавируса, которая наблюдалась в Италии и Испании.
Однако сейчас динамика распространения болезни, в частности в Москве, намного выше, чем могла бы быть, если бы граждане соблюдали самоизоляцию.
- Эти шашлычные посиделки очень здорово добавили нам дополнительных случаев, и они нам аукались где-то до среды-четверга прошлой недели, - добавила Лариса Попович.
ИСТОЧНИК KP.RU