2020-04-13T17:20:54+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперт рассказала, можно ли заразиться коронавирусом через общую вентиляцию в доме

По словам Ларисы Попович, у воздуховодов в жилых домах нет условий для передачи коронавируса
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Эксперт сообщила, что у воздуховодов в жилых домах нет условий для передачи коронавирусаЭксперт сообщила, что у воздуховодов в жилых домах нет условий для передачи коронавирусаФото: Артем КИЛЬКИН
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Многие люди, болеющие коронавирусом, лечатся на дому, что вызывает серьезную опаску у остальных жителей многоквартирного дома. Они боятся, что вирус может распространятся через общую вентиляцию.

Директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович сообщила, что у воздуховодов в жилых домах точно нет условий для передачи коронавируса.

- Он тяжелый, он просто не проходит по воздуховоду так далеко, как наши граждане боятся. Этот вирус распространяется на близком расстоянии, и на поверхностях он живет не очень долго, - сказала она в эфире радио "Комсомольская правда".

Кроме того, она оценила общую эпидемиологическую ситуацию в стране. По словам Попович, вовремя введенные меры позволили России не допустить той вспышки коронавируса, которая наблюдалась в Италии и Испании.

Однако сейчас динамика распространения болезни, в частности в Москве, намного выше, чем могла бы быть, если бы граждане соблюдали самоизоляцию.

- Эти шашлычные посиделки очень здорово добавили нам дополнительных случаев, и они нам аукались где-то до среды-четверга прошлой недели, - добавила Лариса Попович.

ИСТОЧНИК KP.RU

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