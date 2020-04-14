Поддержка бизнеса: Ленинградская область снизила налоги и аренду для предпринимателей

14 Апр 2020 2020-04-13T18:12:35+03:00

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Ленинградская область поддержит малый и средний бизнес, терпящий убытки из-за пандемии коронавируса. В регионе приняты два новых закона, предусматривающие снижение налоговой ставки для предприятий и уменьшение коммерческой аренды. Помощь направлена прежде всего на отрасли, сильнее всего пострадавшие из-за карантинных мер: это предприятия общественного питания, торговли, сферы услуг, туризма, транспорта, спортивные, образовательные и развлекательные компании, вынужденные временно прекратить работу после введения режима самоизоляции.

Так, ставка налога на доходы для малых и средних предприятий Ленинградской области, применяющих упрощенную систему налогообложения, будет снижена с 6% до 1%. Соответствующее изменения уже внесены в областной закон.

Еще одна региональная мера поддержки - уменьшение платежей за коммерческую аренду. Арендодателям снизят налог на имущество том случае, если они сократят платежи своим арендаторам. Налог будет уменьшен в размере суммы скидки, которую владельцы недвижимости смогут предоставить арендаторам. Скидка должна составлять не меньше половины ежемесячного платежа, предусмотренного договором аренды. При этом снижение или освобождение от уплаты предоставляется на все время, которое предприятие-арендатор будет простаивать из-за введения в Ленинградской области карантинных мер.

- Таким образом, для предпринимателей, которые сегодня вынуждены приостановить свою деятельность, появится возможность снижения стоимости аренды в сложный период, – подчеркнул зампред правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов.

Также до 1 октября 2020 владельцам недвижимости запрещено применять штрафы и пени за просрочку арендной платы к арендаторам из списка «пострадавших» от коронавируса отраслей.

Из-за пандемии коронавируса почти все предприятия оказались сегодня в непростой экономической ситуации, в том числе и сельхозпроизводители. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко накануне весенней посевной кампании подтвердил, что, несмотря на трудности, область поможет сельскому хозяйству и выполнит все свои обязательства по поддержке АПК.

- Сегодня аграрии полностью готовы к посевной, есть семена, удобрения, топливо. Господдержка в 2 млрд рублей позволит противостоять экономическим вызовам сегодняшнего дня, - подчеркнул Александр Дрозденко.