2020-04-13T19:56:09+03:00
Общество

Ситимобил и Добро Mail.ru объявляют сбор средств для оплаты поездок на такси врачей и волонтеров

Первыми бесплатными поездками смогут воспользоваться сотрудники фонда помощи хосписам «Вера»
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Фото: пресс-служба "Ситимобил"Фото: пресс-служба "Ситимобил"
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Ситимобил и Добро Mail.ru организовали сбор средств для оплаты благотворительных поездок на такси. Деньги пойдут на оплату поездок волонтеров, сотрудников некоммерческих организаций и медицинских учреждений. Первыми бесплатными поездками смогут воспользоваться сотрудники фонда помощи хосписам «Вера». После этого программа будет доступна всем остальным организациям и медучреждениям, которые обратятся за помощью. Сделать это можно по ссылке.

- Две недели назад мы начали бесплатно возить на донации московских доноров, и не ожидали столь высокого спроса – только в Москве с помощью Ситимобил до места донации добрались более 1500 добровольцев, - рассказывает исполнительный директор Ситимобил Виталий Бедарев.

Он добавил, что к сбору средств может присоединиться абсолютно любая компания и организация. Чем больше денег удастся собрать, тем больше безопасных поездок для медработников Ситимобил сможет организовать.

Фонд «Друзья» выступит инфраструктурным партнером проекта и обеспечит техническую поддержку в обработке данных и приеме средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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