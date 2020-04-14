2020-04-14T10:49:48+03:00
Общество

Яндекс.Карты начнут показывать очередь в супермаркетах

Рядом с названием организации будет видно оценку: нет очереди, небольшая, большая
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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В Яндекс.Картах теперь можно увидеть размер очереди в супермаркетеВ Яндекс.Картах теперь можно увидеть размер очереди в супермаркетеФото: Евгения ГУСЕВА
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Пользователи Яндекс.Карт смогут заранее узнавать, сколько людей стоит в очереди в супермаркете. Это актуально и тем, кто не хочет тратить время, стоя у кассы, и тем, кто старается соблюдать социальную дистанцию.

Пока что эта функция доступна только в веб-версии Яндекс.Карт — рядом с названием организации видно оценку: нет очереди, небольшая, большая. Скоро такая услуга появится и в в мобильном приложении Карт и в Яндекс.Навигаторе.

Сейчас к проекту подключены 169 супермаркетов «Азбуки Вкуса» и 55 — «Перекрёстка» в Москве и Санкт-Петербурге, а в ближайшее время присоединится «Альфа-Банк» с 400 отделениями по всей России.

Данные о количестве посетителей у кассы передают сами магазины с помощью датчиков или систем контроля очереди.

Показывать загруженность очереди важно и для других учреждений, где может скапливаться большое количество людей. Это, в первую очередь, аптеки и социально-значимые организации. Компании, которые передают данные об очередях, в ближайшее время будут выделены на картах специальной иконкой и появятся в разделе Яндекс.Карт «Коронавирус».

ИСТОЧНИК KP.RU

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