Число умерших из-за коронавируса в России на 14 апреля 2020 года составило 148 человек
Число умерших из-за коронавируса COVID-19 в России на 14 апреля 2020 года составило 148 человек. Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в 82 регионах нашей страны зафиксировано 18328 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 2558 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из больниц 1470 пациентов.
Напомним, как писал сайт kp.ru, в понедельник глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что в России создали лекарство от коронавируса, которое тестировалось медиками и в других странах, клинические испытания препарата начнутся через 10-12 дней. Обновлены также рекомендации по лечению больных с COVID-19.
Ранее сообщалось, что сотрудники Федерального медико-биологическое агентства разработали схему лечения тяжелой коронавирусной пневмонии на основе препарата «Даларгин».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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