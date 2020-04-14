2020-04-13T22:25:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Число умерших из-за коронавируса в России на 14 апреля 2020 года составило 148 человек

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в России на 14 апреля 2020 года
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Капсула для перевозки больных коронавирусомКапсула для перевозки больных коронавирусомФото: Алена МАРТЫНОВА
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Число умерших из-за коронавируса COVID-19 в России на 14 апреля 2020 года составило 148 человек. Всего же с начала вспышки заболевания, по последним данным сайта стопкоронавирус.рф, в 82 регионах нашей страны зафиксировано 18328 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 2558 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из больниц 1470 пациентов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в понедельник глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что в России создали лекарство от коронавируса, которое тестировалось медиками и в других странах, клинические испытания препарата начнутся через 10-12 дней. Обновлены также рекомендации по лечению больных с COVID-19.

Ранее сообщалось, что сотрудники Федерального медико-биологическое агентства разработали схему лечения тяжелой коронавирусной пневмонии на основе препарата «Даларгин».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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