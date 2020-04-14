В США не осталось ни одного штата, где нет смертей от коронавируса

14 Апр 2020 2020-04-14T01:09:45+03:00

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В США не осталось ни одного штата, где не было бы зафиксировано смертей от коронавируса COVID-19. В понедельник, 13 апреля, умер первый пациент с подтвержденным диагнозом в Вайоминге – последнем из 50 штатов страны, где пока не было зафиксировано летальных исходов от этого заболевания, передает агентство Reuters.

О смерти первого больного с коронавирусом сообщил губернатор Вайоминга Марк Гордон. При этом он отметил, что умерший страдал и другими заболеваниями, которые увеличили риск осложнений.

Всего же, по последним данным, в США из-за пневмонии нового типа и других осложнений заболевания скончались 23485 пациентов американских больниц, только за последние сутки умерли 1380 человек. Число инфицированных превысило 583,8 тысячи, выздоровели с начала пандемии COVID-19 32728 больных.

Напомним, как писал сайт kp.ru, самая тяжелая обстановка с коронавирусом в Нью-Йорке и Вашингтоне. Президент страны Дональд Трамп рассматривал возможность закрытия этих городов, чтобы избежать распространения инфекции, однако позже отказался от этой идеи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU