В США не осталось ни одного штата, где нет смертей от коронавируса
В США не осталось ни одного штата, где не было бы зафиксировано смертей от коронавируса COVID-19. В понедельник, 13 апреля, умер первый пациент с подтвержденным диагнозом в Вайоминге – последнем из 50 штатов страны, где пока не было зафиксировано летальных исходов от этого заболевания, передает агентство Reuters.
О смерти первого больного с коронавирусом сообщил губернатор Вайоминга Марк Гордон. При этом он отметил, что умерший страдал и другими заболеваниями, которые увеличили риск осложнений.
Всего же, по последним данным, в США из-за пневмонии нового типа и других осложнений заболевания скончались 23485 пациентов американских больниц, только за последние сутки умерли 1380 человек. Число инфицированных превысило 583,8 тысячи, выздоровели с начала пандемии COVID-19 32728 больных.
Напомним, как писал сайт kp.ru, самая тяжелая обстановка с коронавирусом в Нью-Йорке и Вашингтоне. Президент страны Дональд Трамп рассматривал возможность закрытия этих городов, чтобы избежать распространения инфекции, однако позже отказался от этой идеи.
Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»