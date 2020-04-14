В Москве перепрофилируют для больных коронавирусом еще 24 стационара

14 Апр 2020 2020-04-14T02:28:48+03:00

Таким образом, в столичных больницах будет развернуто порядка 21 тысячи коек для пациентов с подозрением на COVID-19

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Чтобы всем подцепившим коронавирус COVID-19 москвичам хватало мест в столичных больницах, в городе перепрофилируют для таких пациентов еще 24 стационара, поскольку пока ситуация на сегодняшний день говорит о том, что в ближайшее время понадобятся дополнительные койки. Об этом рассказали в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве.

«В ближайшие 10 дней будут перепрофилированы еще 24 городских стационара для лечения пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. Таким образом, в общей сложности в больницах департамента здравоохранения Москвы будет развернуто порядка 21 тысячи коек для пациентов с коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении штаба.

Отмечается, что это временная мера на период стабилизации эпидемиологической ситуации, а часть перепрофилируемых больниц оказывали узкоспециализированную помощь.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее экс-мэр Москвы Анастасия Ракова сообщила, что в связи со сложной ситуацией в столичных больницах решили увеличить коечный фонд. Изначально планировалось развернуть 20 тысяч коек для больных коронавирусом, но позже решили существенно увеличить эту цифру.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU