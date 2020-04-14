2020-04-14T07:33:17+03:00
В мире

Трамп считает успешной стратегию США по сдерживанию пандемии коронавируса

В США "кривая инфицирования" начинает выравниваться
Юлия САЛЬНИКОВА
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Трамп рассчитывает с мая начать снимать санитарные ограниченияТрамп рассчитывает с мая начать снимать санитарные ограниченияФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заявил, что за выходные ситуация с распространением коронавирусаhttps://www.kp.ru/daily/theme/15163/ в стране стала лучше. Пока "кривая заболеваемости" не пошла вниз, но выровнялась. Это значит, что случаев заражения больше, чем в предыдущие сутки, фиксировать не начали - цифры остаются постоянными.

- Число госпитализаций в таких очагах, как Нью-Йорк, Нью-Джерси, Луизиана, снижается. Это является ясным доказательством того, что наша стратегия по борьбе с вирусом работает, а американцы следуют рекомендациям,- сказал в выступлении по поводу распространения вируса глава Белого дома.

Советники администрации президента США в медицинском сообществе подтвердили - в главном пострадавшем от коронавируса городе страны, Нью-Йорке, ситуация стабилизируется.

Власти США рассматривают возможность с 1 мая начать снимать санитарные ограничения.

- Мы очень близки к завершению подготовки плана открытия страны. Будем надеяться, даже с опережением графика,- сказал Трамп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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