Коронавирус в США, последние новости на 14 апреля 2020: в стране из-за COVID-19 закрылся один из крупнейших мясокомбинатов

14 Апр 2020 2020-04-14T08:44:33+03:00

Коронавирус в США, последние новости на 14 апреля 2020: в стране уже 582 580 заболевших Фото: REUTERS

Мы представляем последние новости на 14 апреля 2020 года о ситуации с коронавирусом в США [видео]

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Последние новости о ситуации с коронавирусом в США на 14 апреля 2020 года таковы: заболевших уже 582 580, скончались от инфекции 23 622 человека, вылечились - 44 261 человек.

В стране введен режим ЧС. В штатах действуют ограничительные меры - закрыты заведения общепита, фитнес-клубы, развлекательные центры и учреждения культуры. Выходить на улицу можно только в случае необходимости, при этом обязательно соблюдать социальную дистанцию.

На текущий момент в стране есть дефицит средств защиты от инфекции. Фабрики по производству алкоголя начали изготавливать антисептик, чтобы помочь в борьбе с коронавирусом. Самая тяжелая ситуация в Нью-Йорке, где переполнены все медицинские учреждения, и пациентов приходится размещать даже в кафедральном соборе.

Между тем, президент США Дональд Трамп сообщил, что ситуация с коронавирусом в стране стала лучше - "кривая заболеваемости" не пошла вниз, но выровнялась. Власти рассматривают возможность уже с 1 мая начать снимать санитарные ограничения.

Если говорить о последних новостях на 14 апреля 2020 года о ситуации с коронавирусом, в США закрылся один из крупнейших мясокомбинатов - более 250 работников заразились инфекцией. Комбинат принадлежит компании Smithfield, до закрытия он поставлял 5% всех мясопродуктов в США. Управляющий предприятия Кеннет Салливан заявил, что остановка комбината повлечет за собой катастрофические последствия для многих секторов экономики страны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/771968" frameborder="0"></iframe> Конгресс-центр Нью-Джерси превращается в полевой госпиталь на фоне пандемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU