Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

14 Апр 2020 2020-04-14T11:13:58+03:00

Инфекцию за один день диагностировали у жителей 51 региона страны

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За 14 апреля на территории России медики подтвердили 2774 новых случая заражение коронавирусной инфекцией в 51 субъекте государства, сообщает оперштаб по борьбе с пандемией.

За один день 22 россиянина скончались от вируса, смогли полностью вылечиться 224 человека.

Самое большое количество новые случаев заражение зафиксировали в столице и Московской области – 1489 и 460 пациентов с подтвержденным диагнозом за сутки соответственно. В Санкт-Петербурге коронавирус за минувшие сутки нашли у 121 жителя, в Республике Коми – у 97.

По одному случаю заражения инфекцией медики зафиксировали в Архангельской и Магаданской областях, Якутии и в городе Севастополь.

Данные оперативного штаба

За сутки зафиксировано 22 летальных случая: 13 в столице страны, 5 в Московской области, 2 в Республике Башкортостан, по одной смерти во Владимирской и в Воронежской областях.

На сегодняшний день на территории страны находятся 21 102 зараженных коронавирусом в 82 регионах. С начала пандемии от болезни погибли 170 человек, в 1694 успешно прошли лечение и полностью выздоровели.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/772392" frameborder="0"></iframe> Что ждет планету после коронавируса.Такое впечатление, что в период пандемии у Земли появился долгожданный отдых от нас с вами. Неужели и правда планета радуется отсутствию людей?

ИСТОЧНИК KP.RU