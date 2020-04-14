2020-04-14T12:07:56+03:00
Коронавирус Covid-19

В Роспотребнадзоре опровергли искусственное происхождение вируса

Михаил Лебедев рассказал, что показали исследования генома COVID-19
Юлия ЩЕРБАКОВА
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В Роспотребнадзоре сообщили о естественном происхождении коронавирусаВ Роспотребнадзоре сообщили о естественном происхождении коронавирусаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Вирус COVID-19 имеет естественное природное происхождение. Такое мнение выразил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев, опровергнув теории о том, что коронавирус мог быть создан искусственным путем.

В качестве главного аргумента представитель Роспотребнадзора привет высокую скорость распространения инфекции, которая за несколько месяцев охватила весь земной шар.

«Ученые из самых разных стран изучали геном коронавируса и не обнаружили следов преднамеренного изменения - только следы естественной эволюции. Вывод однозначен - вирус имеет естественное природное происхождение», - цитирует Лебедева «Российская газета».

Отметим, что впервые вспышка кронавруса нового типа была зафиксирована в китайском Ухане в конце 2019 года. Однако за относительно небольшое время вирус распространился почти по всему земному шару. Уже 11 марта ВОЗ признала эпидемию пандемией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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