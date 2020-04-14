2020-04-14T13:03:35+03:00
Экономика

Власти России увеличили налог на доходы, выведенные на зарубежные счета

Ставка увеличена на 15%
Ксения АНУФРИЕВА
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Ставку налогов увеличат на 15%.Ставку налогов увеличат на 15%.Фото: REUTERS
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Владимир Путин 14 апреля в режиме видеоконференции принял участие в рабочей встрече членов Высшего Евразийского экономического совета. Заседание посвятили мерам по борьбе с коронавирусом и поддержанию экономики стран-членов ЕАЭС.

В рамках встречи российский глава заявил, что для недопущения оттока капитала увеличена налоговая ставка на доходы, выведенные на зарубежные счета. Ставку налогов увеличат на 15%.

- В России реализован и ряд серьезных мер в сфере банковского регулирования и финансов, в том числе для повышения доступности заёмных средств для поддержки регионов, сталкивающихся с падением доходов от налогов. Одновременно, для недопущения оттока финансов увеличена до 15% ставка налогов на доходы, выведенный на счета в других государствах, - сообщил президент государства.

Владимир Путин также сообщил о том, что на борьбу с последствиями распространения коронавирусной инфекции власти России выделили до 1,2% валового внутреннего продукта. В рамках заседания было обозначено, что Россия поделится с другими странами наработками по вакцине против коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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