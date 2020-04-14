В Турции из-за коронавируса временно освободят около 90 тысяч заключенных
Парламент Турции принял решение о временном освобождении некоторых заключенных на фоне распространения коронавируса. Разрешение на период самоизоляции перебраться домой получили около 90 тысяч заключенных.
Из мест лишения свободы решено было отпустить тех людей, которые отбывают наказание за нетяжкие преступления и располагаются в колониях-поселениях. Такое нововведение вступило в силу согласно законодательному акту, внесенному правящей Партией справедливости и развития и националистической Партией национального движения, пишет сайт «Свободная пресса».
Отмечается, освобожденные заключенные смогут пробыть на свободе до 31 мая, после чего вернутся в колонии и продолжат отбывать свое наказание. При этом, согласно постановлению, если к этому моменту пандемия не пойдет на спад, и ограничительные меры будут продлены, то срок пребывания заключенных на свободе также продлят, пишет сайт argumenti.ru.
Опустевшие улицы Стамбула во время карантина.
ИСТОЧНИК KP.RU
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