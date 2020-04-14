Уже 100 стран запросили у МВФ финансовую помощь

14 Апр 2020 2020-04-14T23:03:09+03:00

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Из 189 членов международного фонда 100 государств обратились к организации с просьбой предоставить финансовую помощь. Об этом сообщает Рейтер.

По словам главного экономиста МВФ Гиты Гопинат, одного триллиона долларов, которые фонд планирует выделить на помощь странам в борьбе с коронавирусом, "должно быть достаточно", однако международной структуре могут понадобиться дополнительные средства по мере развития кризиса.

ИСТОЧНИК KP.RU