В Каире ликвидировали 7 террористов, готовивших теракты на Пасху
В столице Египта, городе Каире, силовики ликвидировали 7 террористов, которые готовили теракты на Пасху. Об этом сообщает МВД Египта.
При штурме квартиры, где укрывались бандиты, в густонаселенном районе спецслужбы обнаружили автоматы и боеприпасы.
Напомним, ранее сообщалось, что местная полиция несколько часов вела перестрелку с террористами, засевшими в многоэтажном здании в каирском районе Амирия.
Согласно заявлению, в результате проведения спецоперации смертельное ранение получил подполковник управления нацбезопасности МВД Египта Мухаммед аль-Хуфи. Еще один офицер полиции был ранен.
По данным силовиков, террористы "исповедующие такфиристские взгляды, готовили теракты на предстоящих христанских праздниках"*. В этом году египетские христиане-копты празднуют Пасху 19 апреля.
*Такфиристы - люди, которые придерживаются радикальной исламистской идеологии египетского происхождения, основой которой является обвинение в неверии мусульман.
Египетская полиция ведет перестрелку с террористической группировкой в центральном районе Каира.Египетская полиция ведет перестрелку с террористической группировкой в центральном районе Каира
ИСТОЧНИК KP.RU