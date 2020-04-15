В Каире ликвидировали 7 террористов, готовивших теракты на Пасху

15 Апр 2020 2020-04-15T01:12:38+03:00

В квартире, где укрывались бандиты, силовики нашли автоматы и боеприпасы [видео]

Изменить размер текста: A A

В столице Египта, городе Каире, силовики ликвидировали 7 террористов, которые готовили теракты на Пасху. Об этом сообщает МВД Египта.

При штурме квартиры, где укрывались бандиты, в густонаселенном районе спецслужбы обнаружили автоматы и боеприпасы.

Напомним, ранее сообщалось, что местная полиция несколько часов вела перестрелку с террористами, засевшими в многоэтажном здании в каирском районе Амирия.

Согласно заявлению, в результате проведения спецоперации смертельное ранение получил подполковник управления нацбезопасности МВД Египта Мухаммед аль-Хуфи. Еще один офицер полиции был ранен.

По данным силовиков, террористы "исповедующие такфиристские взгляды, готовили теракты на предстоящих христанских праздниках"*. В этом году египетские христиане-копты празднуют Пасху 19 апреля.

*Такфиристы - люди, которые придерживаются радикальной исламистской идеологии египетского происхождения, основой которой является обвинение в неверии мусульман.

Египетская полиция ведет перестрелку с террористической группировкой в центральном районе Каира.Египетская полиция ведет перестрелку с террористической группировкой в центральном районе Каира

ИСТОЧНИК KP.RU