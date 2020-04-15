2020-04-15T02:55:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Психолог рассказал, кто наиболее уязвим перед коронавирусом

Юлия КЕКОВА
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Психолог рассказал, кто наиболее уязвим перед коронавирусомПсихолог рассказал, кто наиболее уязвим перед коронавирусомФото: REUTERS
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Риски заражения коронавирусом нового типа связаны не только с уровнем соблюдения мер предосторожности, но и с тем, как работает наш мозг.

По мнению психолога Сергея Ланга, наиболее уязвимы перед covid-19 с психологической точки зрения люди, которые считающие себя неуязвимыми. Это объяснятся тем, что когда человек сам себе говорит, что вирус его не тронет, то у организма постепенно отключаются механизмы защиты.

Об этом врач рассказал в эфире радио Sputnik.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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