Диетолог рассказала о пользе квашеной капусты при коронавирусе
Профессор Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), диетолог Маргарита Королева рассказала о пользе квашеной капусты во время пандемии коронавируса.
По словам врача, простая, вкусная и недорогая закуска поможет поддержать иммунную систему человека в тонусе, обогащая организм витаминами.
- Люди давно готовили квашеную капусту, чтобы максимально сохранить иммунитет, поддержать его и иметь в рационе полезный продукт, который еще и способен украсит любой обед или ужин. Это продукт молочно-кислого брожения. Благодаря этому человек сможет не только сохранить витамин С в организме, но и приумножить его. За счет ферментации квашеная капуста становится и пребиотиком, и пробиотиком для желудочно-кишечного тракта, - рассказала врач-диетолог в интервью радио Sputnik.
Королева считает, что употреблять в пищу такую капусту можно и нужно, но а разумном количестве. Также это блюдо следует совмещать, например, с источником полноценного белка - с мясом птицы, рыбой, орехи, овощи.
ИСТОЧНИК KP.RU