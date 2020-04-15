2020-04-15T05:23:00+03:00
Коронавирус Covid-19

Диетолог рассказала о пользе квашеной капусты при коронавирусе

Дешевый и доступный продукт, который можно найти в любом магазине, поднимет иммунитет
Юлия КЕКОВА
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Диетолог рассказала о пользе квашеной капусты при коронавирусеДиетолог рассказала о пользе квашеной капусты при коронавирусеФото: Евгения ГУСЕВА
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Профессор Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), диетолог Маргарита Королева рассказала о пользе квашеной капусты во время пандемии коронавируса.

По словам врача, простая, вкусная и недорогая закуска поможет поддержать иммунную систему человека в тонусе, обогащая организм витаминами.

- Люди давно готовили квашеную капусту, чтобы максимально сохранить иммунитет, поддержать его и иметь в рационе полезный продукт, который еще и способен украсит любой обед или ужин. Это продукт молочно-кислого брожения. Благодаря этому человек сможет не только сохранить витамин С в организме, но и приумножить его. За счет ферментации квашеная капуста становится и пребиотиком, и пробиотиком для желудочно-кишечного тракта, - рассказала врач-диетолог в интервью радио Sputnik.

Королева считает, что употреблять в пищу такую капусту можно и нужно, но а разумном количестве. Также это блюдо следует совмещать, например, с источником полноценного белка - с мясом птицы, рыбой, орехи, овощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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