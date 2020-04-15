В Роспотребнадзоре рассказали, как сохранить здоровье школьников

15 Апр 2020 2020-04-15T06:51:29+03:00

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В Роспотребнадзоре рассказали, как школьникам во время самоизоляции и дистанционном формате обучения сохранить зрение и не испортить осанку.

По данным ведомства, родителям рекомендуется ограничить использование гаджетов. Специалисты предупреждают, что из-за удаленного формата работы над заданиями может возникнуть сколиоз.

- Постарайтесь организовать жизнь ребенка так, чтобы на игры на телефоне или планшете оставалось меньше времени, чем, например, на чтение книг, рисование и другое художественное творчество. Просмотр телепередач тоже лучше ограничить, - считают специалисты.

В режим дня ребенка нужно включать занятия физкультурой, тем более, что режим самоизоляции позволяет выполнять простые упражнения всей семьей.

Учиться нужно, но между занятиями должны быть перерывы, примерно по 10-15 минут. Это будет способствовать снятию напряжения в мышцах. Также важно. чтобы во время выполнения письменных заданий освещение было левостороннее, а расстояние от монитора до глаз не менее вытянутой руки, примерно 25 сантиметров.

ИСТОЧНИК KP.RU