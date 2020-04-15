Коронавирус в США, последние новости на 15 апреля 2020: в стране прошли испытания вакцины от инфекции на человеке

15 Апр 2020 2020-04-15T08:35:43+03:00

Коронавирус в США, последние новости на 15 апреля 2020: заболевших уже более 600 тысяч Фото: REUTERS

Мы собрали последние новости о коронавирусе в США на 15 апреля 2020 года [видео]

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Последние новости о коронавирусе в США на 15 апреля 2020 года таковы: общее число заболевших уже 609 407 человек, скончался от инфекции 26 041 человек, выздоровели - 49 444 человека.

Во всех штатах введен режим ЧС. Местные жители могут выходить из дома только в случае необходимости и обязаны при этом соблюдать социальную дистанцию. Закрыты все учреждения культуры, фитнес-клубы, кинотеатры и заведения общепита.

Самая сложная ситуация сейчас в Вашингтоне и Нью-Йорке. Больницы и госпитали переполнены, ощущается дефицит средств защиты от инфекций - масок и обеззараживающего средства. К проблеме подключились даже некоторые фабрики по производству алкоголя, которые теперь производят антисептик в большом количестве.

Коронавирусом заболевают полицейские, медики и рабочие. Так, в США закрылся один из крупнейших мясокомбинатов, где коронавирусом заразились более 250 сотрудников. Это предприятие поставляло около 5 % мясных продуктов в штатах, так что, возможно, в скором времени там ожидается дефицит колбас и других изделий.

В это сложное время американцы стараются не терять оптимизма. В Нью-Йорке, например, они открывают по вечерам окна и поддерживают медиков криками и аплодисментами, когда те возвращаются домой с пересменки или идут на работу. А еще горожане выходят на балконы и поют.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 15 апреля 2020 года, накануне стало известно, что 44-летняя жительница Сиэтла Дженнифер Халлер - первый испытатель вакцины от инфекции в мире. В беседе с журналистами она сравнила вакцину с прививкой от гриппа. Скоро Дженнифер введут еще одну дозу препарата. Она будет находиться под наблюдением медиков до весны 2021 года.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/771872" frameborder="0"></iframe> Жители Нью-Йорка исполнили хит Фрэнка Синатры на балконах своих квартир.В Нью-Йорке люди на карантине вышли на балконы своих квартир, чтобы вместе спеть и поддержать друг друга в разгар коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU