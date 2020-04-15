2020-04-15T09:11:53+03:00
Коронавирус Covid-19

Врач предостерёг об опасности самодельного антисептика

Неправильно сделанное средство не сможет уничтожить коронавирус и создаст опасность заражения
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Фармаколог предупредил об опасности антиспетика, приготовленного в домашних условиях. Недостаточное содержание спирта приведёт к тому, что руки не будут очищены, а это может привести к заражению коронавирусом.

Врач-фармаколог поликлиники № 1 управделами президента Игорь Фёдоров также отметил, что ВОЗ рекомендует для обеззараживания исключительно спирт в содержании более 62%. Остальные составы недостаточно действенны.

- Вы сделаете вид, как будто бы вы обработали руки, на самом деле вы их не обработали, и это может стать роковой ошибкой. Поэтому покупаем любое антисептическое средство на основе спирта, оно гарантированно убивает вирус в течение считанных минут, - советует Фёдоров, чьи рекомендации также опубликованы в социальных сетях управления делами президента России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Врач предостерёг об опасности самодельного антисептика
Ритейлерам пришлось утилизировать часть продуктов, закупленных во время ажиотажного спроса в марте
На станциях метро появились заторы из-за проверки цифровых пропусков
Коронавирус в США, последние новости на 15 апреля 2020: в стране прошли испытания вакцины от инфекции на человеке
Пробки при въездах в Москву образовались после введения пропускной системы
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 15 апреля 2020 года увеличилось до 106 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 15 апреля 2020 года увеличилось до 1016 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 15 апреля 2020: Заработала пропускная система, а Люберцы вышли на первое место по числу заболевших
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 15 апреля 2020 года составило свыше 2,3 тысячи человек
Госдеп отчитался об эвакуации из разных стран мира 62 тыс. граждан США
Коронавирус в Италии, последние новости на 15 апреля 2020: общее число заболевших достигло 162 тысяч
Министр энергетики Саудовской Аравии назвал семейными отношения с Россией
Коронавирус в Москве, последние новости на 15 апреля 2020: Аннулированы 900 тыс. цифровых пропусков, оштрафованы 55 коронавирусных больных
Число заболевших коронавирусом в Москве на 15 апреля 2020 превысило 13 тысяч человек
Коронавирус у Дениса Проценко: состояние здоровья главврача больницы в Коммунарке пришло в норму
Коронавирус в Турции, последние новости на 15 апреля 2020: зафиксировано более 65 тысяч случаев заражения
Проезд в нью-йоркских автобусах временно будет бесплатным
На Украине предупредили о возможном ракетном ударе по российскому заводу
Последние новости на утро 15 апреля 2020: Трамп прекратил финансирование ВОЗ, а первая в мире испытавшая вакцину женщина рассказала об эффекте
В США запретили продавать алкоголь без прописки
В Роспотребнадзоре рассказали, как сохранить здоровье школьников
В ДТП на северо-востоке Китая погибли 11 человек
Введенная в кому из-за коронавируса женщина родила ребенка
Диетолог рассказала о пользе квашеной капусты при коронавирусе
В Бразилии 99-летний ветеран II Мировой выздоровел после коронавируса
В Южной Корее начались парламентские выборы в разгар эпидемии COVID-19
В России цены на бензин начали снижаться