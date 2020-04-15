Врач предостерёг об опасности самодельного антисептика

15 Апр 2020 2020-04-15T09:11:53+03:00

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Фармаколог предупредил об опасности антиспетика, приготовленного в домашних условиях. Недостаточное содержание спирта приведёт к тому, что руки не будут очищены, а это может привести к заражению коронавирусом.

Врач-фармаколог поликлиники № 1 управделами президента Игорь Фёдоров также отметил, что ВОЗ рекомендует для обеззараживания исключительно спирт в содержании более 62%. Остальные составы недостаточно действенны.

- Вы сделаете вид, как будто бы вы обработали руки, на самом деле вы их не обработали, и это может стать роковой ошибкой. Поэтому покупаем любое антисептическое средство на основе спирта, оно гарантированно убивает вирус в течение считанных минут, - советует Фёдоров, чьи рекомендации также опубликованы в социальных сетях управления делами президента России.

ИСТОЧНИК KP.RU