2020-04-15T12:03:51+03:00
Происшествия

Эдгард Запашный отдал 50 тысяч рублей мошеннику, притворившемуся бойцом Олейником

Аферисты от имени чемпиона UFC написали дрессировщику о возникших проблемах в США и попросили помочь деньгами
Ася КУЗНЕЦОВА
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Директор цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный перевёл 50 тысяч рублей неизвестному, который написал дрессировщику в WhatsApp, представившись российским бойцом UFC Алексеем Олейником, Об этом сообщил источник kp.ru в экстренных службах.

Мошенники отправили Запашному сообщение, в котором просили срочно помочь деньгами, поскольку у спортсмена якобы возникли трудности в США. Запашный сразу отправил деньги на указанную карту, а когда решил спросить у друга, получил ли он их, Олейник ответил, что денег не получил и даже не просил.

С произошедшим разбирается полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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