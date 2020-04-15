Эдгард Запашный отдал 50 тысяч рублей мошеннику, притворившемуся бойцом Олейником
Директор цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный перевёл 50 тысяч рублей неизвестному, который написал дрессировщику в WhatsApp, представившись российским бойцом UFC Алексеем Олейником, Об этом сообщил источник kp.ru в экстренных службах.
Мошенники отправили Запашному сообщение, в котором просили срочно помочь деньгами, поскольку у спортсмена якобы возникли трудности в США. Запашный сразу отправил деньги на указанную карту, а когда решил спросить у друга, получил ли он их, Олейник ответил, что денег не получил и даже не просил.
С произошедшим разбирается полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU