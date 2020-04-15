2020-04-15T13:02:10+03:00
Политика

В Совфеде ответили на украинские угрозы в адрес российского НПЗ

Ранее директор украинского Павлоградского химического завода не исключил применения систем залпового огня «Ольха»
Елена АКИМОВА
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В Совфеде прокомментировали украинское заявление об использовании системы залпового огня "Ольха"В Совфеде прокомментировали украинское заявление об использовании системы залпового огня "Ольха"Фото: YouTube
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Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков ответил на заявление директора украинского Павлоградского химического завода Леонида Шимана о возможности нанесения удара по российскому нефтеперерабатывающему заводу.

Сенатор отметил, что данное заявление о неспособности Украины объективно оценивать ситуацию. При таких условиях у страны не получится «прийти к нормальному как таковому разговору».

По мнению Цекова, украинский руководитель показал свою некомпетентность. Он мог бы сказать, что ракеты нужны стране для защиты своей территории, но вместо этого начал говорить о возможном ударе по российской территории.

- Такими заявлениями они ведь не нам наносят урон, они наносят Украине урон. Здравые заявления тоже звучат с Украины, мне кажется, что их становится постепенно больше. И когда накопится критическая масса вот тех людей, которые способны объективно оценивать ситуацию, тогда на Украине будет преодолен кризис, — комментирует сенатор RT.

Ранее директор Павлоградского химического завода Леонид Шиман заявил изданию censor.net., что на возможные агрессивные действия соседней страны Украина может ответить ударом реактивной системы залпового огня «Ольха».

Доктор военных наук, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков уверен, что у украинской стороны не получится реализовать свои угрозы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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