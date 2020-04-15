2020-04-15T11:46:30+03:00
Политика

Эксперт: Ударить «Ольхой» по российским стратегическим объектам украинцы не смогут

Членкор Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков оценил очередные «ракетные угрозы» прозвучавшие из незалежной
Игорь ЯКУНИН
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Испытания украинской реактивной системы залпового огня «Ольха».Испытания украинской реактивной системы залпового огня «Ольха».Фото: Youtube
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Директор Павлоградского химического завода Леонид Шиман заявил изданию censor.net., что на возможные агрессивные действия соседней страны Украина может ответить ударом реактивной системы залпового огня «Ольха».

По утверждению пана Шимана в прошлом году его ПХЗ поставил Вооруженным силам Украины первую партию этих систем. Но вот на 2020-й год нет ни заказа, ни финансирования, почти 700 рабочих уже уволили, и под угрозой уже вся ракетная отрасль незалежной ( а она есть?). Да что там - вся легендарная обороноспособность свободной Украины.

А ведь с помощью «Ольхи», по убеждению директора, бравые самостийные ракетчики могли бы поражать такие объекты критической инфраструктуры, как, например, Каменский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.

Прокомментировать апокалиптические заявления «КП» попросила доктора военных наук, члена-корреспондента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константина Сивкова.

- Константин Валентинович, что за грозная «Ольха «такая» нарисовалась у ворот?

- Это модернизированный советская система «Смерч». Обычная реактивная ракетная система. Ну, чуть большей мощности. Соответственно, дальность у нее побольше. И поточнее. Когда соседи говорят про «средство сдерживания» - это чушь собачья. Можно сделать прекрасный образец, но если его нет в войсках, или есть, но немного, то качественно изменить соотношение сил они не смогут.

РСЗО "Ольха" на параде в Киеве, 2018 г. Фото: Википедия

РСЗО "Ольха" на параде в Киеве, 2018 г.Фото: Википедия

- В Киеве заявили, что дальность пуска у модернизированных комплексов — до 130 километров…

- У «Смерча» сначала была дальность 70, потом 90 километров. У нас сделали модернизированный «Смерч» - он называется «Торнадо», и его дальность 120-130 км. Предположим, украинцы достигли такого же результата. Но какие боевые части у их ракет — кассетные, не кассетные? Какова реальная точность поражения целей? И подчеркну: серьезным фактором такого рода комплексы в малых количествах не являются.

Доктор военных наук, член-корреспондента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Доктор военных наук, член-корреспондента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

- Но упомянутый Шиманом Каменск-Шахтинский «Ольхою» достать могут?

- Если брать максимально близкую точку территории Украины, контролируемой Киевом — по прямой будет, пожалуй, 110-120 км. Теоретически — могут, практически — большие сомнения.

- Остановка Павлоградского химзавода, которому Киев не дал денег, действительно «убьет» ракетную отрасль Украины?

- В советские времена это был серьезный завод, работавший на весь Союз. Да тот же Южмаш, который производил тяжелые баллистические ракеты, известные как «Сатана», без павлоградской продукции не сможет выпускать никакие ракеты — так он, похоже, и приостановил производство.

В общем «Ольха» - это обычная тяжелая реактивная система залпового огня. У неё не тот радиус действия и не тот боеприпас, чтобы всерьез влиять на ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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