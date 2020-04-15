Эксперт: Ударить «Ольхой» по российским стратегическим объектам украинцы не смогут

Директор Павлоградского химического завода Леонид Шиман заявил изданию censor.net., что на возможные агрессивные действия соседней страны Украина может ответить ударом реактивной системы залпового огня «Ольха».

По утверждению пана Шимана в прошлом году его ПХЗ поставил Вооруженным силам Украины первую партию этих систем. Но вот на 2020-й год нет ни заказа, ни финансирования, почти 700 рабочих уже уволили, и под угрозой уже вся ракетная отрасль незалежной ( а она есть?). Да что там - вся легендарная обороноспособность свободной Украины.

А ведь с помощью «Ольхи», по убеждению директора, бравые самостийные ракетчики могли бы поражать такие объекты критической инфраструктуры, как, например, Каменский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.

Прокомментировать апокалиптические заявления «КП» попросила доктора военных наук, члена-корреспондента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константина Сивкова.

- Константин Валентинович, что за грозная «Ольха «такая» нарисовалась у ворот?

- Это модернизированный советская система «Смерч». Обычная реактивная ракетная система. Ну, чуть большей мощности. Соответственно, дальность у нее побольше. И поточнее. Когда соседи говорят про «средство сдерживания» - это чушь собачья. Можно сделать прекрасный образец, но если его нет в войсках, или есть, но немного, то качественно изменить соотношение сил они не смогут.

РСЗО "Ольха" на параде в Киеве, 2018 г.Фото: Википедия

- В Киеве заявили, что дальность пуска у модернизированных комплексов — до 130 километров…

- У «Смерча» сначала была дальность 70, потом 90 километров. У нас сделали модернизированный «Смерч» - он называется «Торнадо», и его дальность 120-130 км. Предположим, украинцы достигли такого же результата. Но какие боевые части у их ракет — кассетные, не кассетные? Какова реальная точность поражения целей? И подчеркну: серьезным фактором такого рода комплексы в малых количествах не являются.

Доктор военных наук, член-корреспондента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.Фото: Олег РУКАВИЦЫН

- Но упомянутый Шиманом Каменск-Шахтинский «Ольхою» достать могут?

- Если брать максимально близкую точку территории Украины, контролируемой Киевом — по прямой будет, пожалуй, 110-120 км. Теоретически — могут, практически — большие сомнения.

- Остановка Павлоградского химзавода, которому Киев не дал денег, действительно «убьет» ракетную отрасль Украины?

- В советские времена это был серьезный завод, работавший на весь Союз. Да тот же Южмаш, который производил тяжелые баллистические ракеты, известные как «Сатана», без павлоградской продукции не сможет выпускать никакие ракеты — так он, похоже, и приостановил производство.

В общем «Ольха» - это обычная тяжелая реактивная система залпового огня. У неё не тот радиус действия и не тот боеприпас, чтобы всерьез влиять на ситуацию.