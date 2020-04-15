Назван нулевой пациент с коронавирусом в России

15 Апр 2020 2020-04-15T15:06:00+03:00

Им оказался мужчина средних лет, который передал вирус сначала своим родителям

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Стало известно, кто был нулевым пациентом с коронавирусом в России, от него началось распространение заболевания. О нем порталу "Православие.ру" рассказал завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медуниверситета имени Пирогова Александр Чучалин.

Это был мужчина около 40 лет по фамилии Субботин. Он вернулся из Милана в Москву и вскоре почувствовал признаки простудного заболевания. Диагноз ему поставили 27 февраля Чучалин вместе с главврачом больницы № 40 (больница в Коммунарке) Денисом Проценко.

- Очень рано увидели те осложнения, которые появлялись. Он первый, кто выздоровел от коронавируса в России. К сожалению, заболели его отец, мама – члены его семьи, с кем он контактировал,- сказал врач.

Он подчеркнул, что на примере уже этого, первого случая заражения с передачей другим лицам вируса, стало понятно, насколько важно не затягивать лечение.

Сам нулевой пациент достаточно легко пережил заболевание, а вот его родителям было тяжелее:

- Отец находился на искусственной вентиляции легких, мама нет. Это пожилые люди. Конечно, болезнь у них протекает тяжелее,- объяснил ученый.

ИСТОЧНИК KP.RU