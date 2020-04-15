Путин: Государство выделит бизнесу кредиты на выплату зарплат сотрудникам в апреле и мае

15 Апр 2020 2020-04-15T16:53:38+03:00

Президент сообщил, что помогать бизнесу будут из расчёта 12 130 рублей на каждого работника

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Президент России Владимир Путин предложил оказать финансовую помощь компаниям, пострадавшим во время пандемии. Государство выделит бизнесу кредиты на выплату зарплат сотрудникам в апреле и мае. Не менее 75% кредитов на выплату зарплат обеспечит Внешэкономбанк.

Государство поддержит бизнес из расчета 12 130 рублей на одного сотрудника в месяц, исходя из расчётов штата на 1 апреля, сообщил глава государства перед совещанием с членами российского правительства в режиме видеоконференции.

Финансовая поддержка за апрель поступит 18 мая, а средства за май придут в июне.

Президент также призвал сохранить 90% сотрудников и отметил, что при этом бизнес должен гарантировать занятость.

Глава государства сказал, что ранее правительство предложило банкам оформлять беспроцентные кредиты для выплаты заработных плат, но получить их было трудно, поскольку банки не охотно шли на такие условия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/773336" frameborder="0"></iframe> Путин предложил оказать помощь компаниям, пострадавшим во время пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU