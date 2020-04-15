Поддержка региональных бюджетов в период коронавируса: субъектам выделят 200 млрд рублей
В региональные бюджеты будут направлены 200 миллиардов рублей, сообщил президент России Владимир Путин в рамках совещания с членами правительства 15 апреля.
Президент отметил, что переданные регионам средства могут быть гибко использованы местными властями.
В первую очередь, они призваны обеспечить занятость населения и деловую активность бизнеса. Также деньги пойдут на выплату социальных пособий и заработных плат бюджетникам. С помощью выделенных средств должны будут решаться социальные проблемы и оказана помощь наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса слоям населения.
- Предлагаю дополнительно направить 200 млрд рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов, причем у субъектов Федерации должна быть возможность гибко использовать эти средства, - сказал президент Путин.
Путин предложил оказать помощь компаниям, пострадавшим во время пандемии.
ИСТОЧНИК KP.RU