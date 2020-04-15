Поддержка региональных бюджетов в период коронавируса: субъектам выделят 200 млрд рублей

15 Апр 2020 2020-04-15T16:55:11+03:00

Поддержка региональных бюджетов в период коронавируса: дополнительная финансовая помощь будет направлена на поддержание деловой активность и социальные выплаты

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В региональные бюджеты будут направлены 200 миллиардов рублей, сообщил президент России Владимир Путин в рамках совещания с членами правительства 15 апреля.

Президент отметил, что переданные регионам средства могут быть гибко использованы местными властями.

В первую очередь, они призваны обеспечить занятость населения и деловую активность бизнеса. Также деньги пойдут на выплату социальных пособий и заработных плат бюджетникам. С помощью выделенных средств должны будут решаться социальные проблемы и оказана помощь наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса слоям населения.

- Предлагаю дополнительно направить 200 млрд рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов, причем у субъектов Федерации должна быть возможность гибко использовать эти средства, - сказал президент Путин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/773336" frameborder="0"></iframe> Путин предложил оказать помощь компаниям, пострадавшим во время пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU