2020-04-15T16:55:11+03:00
Коронавирус Covid-19

Поддержка региональных бюджетов в период коронавируса: субъектам выделят 200 млрд рублей

Поддержка региональных бюджетов в период коронавируса: дополнительная финансовая помощь будет направлена на поддержание деловой активность и социальные выплаты
Ася КУЗНЕЦОВА
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Регионам направят финансовую помощь в размере 200 миллиардов рублейРегионам направят финансовую помощь в размере 200 миллиардов рублейФото: REUTERS
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В региональные бюджеты будут направлены 200 миллиардов рублей, сообщил президент России Владимир Путин в рамках совещания с членами правительства 15 апреля.

Президент отметил, что переданные регионам средства могут быть гибко использованы местными властями.

В первую очередь, они призваны обеспечить занятость населения и деловую активность бизнеса. Также деньги пойдут на выплату социальных пособий и заработных плат бюджетникам. С помощью выделенных средств должны будут решаться социальные проблемы и оказана помощь наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса слоям населения.

- Предлагаю дополнительно направить 200 млрд рублей на обеспечение устойчивости и сбалансированности региональных бюджетов, причем у субъектов Федерации должна быть возможность гибко использовать эти средства, - сказал президент Путин.

Путин предложил оказать помощь компаниям, пострадавшим во время пандемии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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