Представитель ВОЗ рассказала, будет ли рост заболеваемости коронавирусом в России

15 Апр 2020 2020-04-15T18:34:16+03:00

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В России был небольшой спад числа заболевших в сутки, тогда болезнь могла перейти в другую фазу, но этого не случилось, и рост заболеваемости продолжился, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире Радио Комсомольская правда.

Она также отметила, что важно не допустить, чтобы болезнь распространялась всплеском.

- Надеемся, что меры по ограничению будут эффективны. Эпидемия не возникает сама по себе - это всегда результат контакта между людьми, - добавила Мелита Вуйнович.

ИСТОЧНИК KP.RU