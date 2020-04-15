2020-04-15T19:58:57+03:00
Коронавирус Covid-19

Представитель ВОЗ рассказала, может ли коронавирус иметь искусственное происхождение

Мелита Вуйнович сообщила, что учёные изучили геном вируса
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Учёные "железно уверены" в его естественном происхождении, поскольку изучили геном COVID-19Учёные "железно уверены" в его естественном происхождении, поскольку изучили геном COVID-19Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Коронавирус не может быть искусственно созданным. Учёные "железно уверены" в его естественном происхождении, поскольку изучили геном COVID-19. Об этом представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире Радио Комсомольская правда.

- Это не у меня, а у всех учёных такая железная уверенность. Потому что учёные рассматривали геном, в том числе в "Векторе". Он имеет абсолютно все характеристики нормального вируса, - заключила Мелита Вуйноич.

Она также отметила, что для вирусов естественно иметь циклический характер перемещения от животных к человеку и наоборот.

Представитель ВОЗ в России напомнила о необходимости соблюдения всех мер предосторожности, отметив, что коронавирус - это не проблема только пожилых людей или страдающих хроническими заболеваниями. Она подчеркнула, что у всего населения Земли пока нет иммунитета к заболеванию, а если масштабная вспышка произойдёт в странах с очень слабой системой здравоохранения, это приведёт к гораздо более высокой смертности, чем это происходит в развитых государствах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Москве выдано около 3,5 млн электронных пропусков
Прогулки с детьми в Москве являются нарушением самоизоляции
В МИД советуют родителям воздержаться от обучающих программ для школьников в США
Представитель ВОЗ рассказала, может ли коронавирус иметь искусственное происхождение
Цены на новый iPhone SE в России в 2020 году
Представитель ВОЗ рассказала, смогут ли маски помочь в борьбе с вирусом
Медведев назвал ситуацию в некоторых отраслях экономики коллапсом из-за коронавируса
В Чернобыле полностью ликвидировали очаги пожаров и тления
ВОЗ о карантине: Если не остановить эпидемию на этапе роста, это приведёт к тяжёлым последствиям
Представитель ВОЗ рассказала, будет ли рост заболеваемости коронавирусом в России
Курс доллара на 15 апреля: Американская валюта на Московской бирже подорожала до 75 рублей
Представитель ВОЗ в России назвала число разрабатывающихся в мире вакцин от коронавируса
Компания Apple выпустила новый iPhone SE
Россия осуществляет специально направленные взносы в ВОЗ
В Кремле рассмотрят обращение ветеранских организаций по поводу переноса Парада Победы в Москве
Собянин пообещал усилить контроль за наличием спецпропусков по Москве