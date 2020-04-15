Представитель ВОЗ рассказала, может ли коронавирус иметь искусственное происхождение

15 Апр 2020 2020-04-15T19:58:57+03:00

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Коронавирус не может быть искусственно созданным. Учёные "железно уверены" в его естественном происхождении, поскольку изучили геном COVID-19. Об этом представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире Радио Комсомольская правда.

- Это не у меня, а у всех учёных такая железная уверенность. Потому что учёные рассматривали геном, в том числе в "Векторе". Он имеет абсолютно все характеристики нормального вируса, - заключила Мелита Вуйноич.

Она также отметила, что для вирусов естественно иметь циклический характер перемещения от животных к человеку и наоборот.

Представитель ВОЗ в России напомнила о необходимости соблюдения всех мер предосторожности, отметив, что коронавирус - это не проблема только пожилых людей или страдающих хроническими заболеваниями. Она подчеркнула, что у всего населения Земли пока нет иммунитета к заболеванию, а если масштабная вспышка произойдёт в странах с очень слабой системой здравоохранения, это приведёт к гораздо более высокой смертности, чем это происходит в развитых государствах.

ИСТОЧНИК KP.RU