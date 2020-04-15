Не ближе полутора метров: из-за коронавируса ношение масок в Нью-Йорке станет обязательным для всех

15 Апр 2020 2020-04-15T22:38:43+03:00

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С ближайшей пятницы и вплоть до особого распоряжения все жители и гости штата Нью-Йорк должны будут носить защитные маски при выходе из дома – на улице, в транспорте, магазинах и прочих местах, где они не имеют возможности соблюдать определенную ранее дистанцию с другими людьми (1,5 метра) в период пандемии коронавируса.

Вступление распоряжения в немедленную силу Эндрю Куомо отложил до пятницы с тем, чтобы все, кто не имеет масок смог приобрести или самостоятельно изготовить их.

Распоряжение не оговаривает тип масок: можно использовать как медицинскую или строительную, так и изготовленную кустарным способом или вручную. Также допускается использование шарфов, платков и бандан. Главное условие – маска должна закрывать рот и нос.

Средняя цена одноразовой маски в Нью-Йорке сегодня составляет $1, многоразовые модели, респираторы с фильтром оцениваются продавцами в суммы, достигающие $100.

ИСТОЧНИК KP.RU