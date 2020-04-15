"Моя жена не любит, когда я работаю дома": Бэнкси на самоизоляции изрисовал свой туалет крысами
Коронавирус прогнал с улиц даже художников. Даже самых известных. Из-за массового запрета находиться на улице без уважительной причины в Великобритании, Бэкси приходится творить дома. А поскольку он специализируется на граффити, то разрисовывает стены, но не снаружи, а внутри своего жилья.
- Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома, - написал в инстаграм уличный художник.
Запись сопровождает фото туалета в доме мастера. Ко всем принадлежностям уборной Бэнкси пририсовал крыс: грузын нажимает на тюбик с зубной пастой, разматывает рулон туалетной бумаги, парочка крыс держит зеркало, а один нарисованный крыс ходит в туалет.
Поклонники поддержали мастера, предложив свои ванные комныты, когда место в квартире художника закончится.
- Жены ненавидят все,-успокоил Бэкси один из подписчиков.
ИСТОЧНИК KP.RU