"Моя жена не любит, когда я работаю дома": Бэнкси на самоизоляции изрисовал свой туалет крысами

15 Апр 2020 2020-04-15T22:49:51+03:00

Известный уличный художник не может рисовать в городе из-за коронавируса, но руки "чешутся" рисовать

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Коронавирус прогнал с улиц даже художников. Даже самых известных. Из-за массового запрета находиться на улице без уважительной причины в Великобритании, Бэкси приходится творить дома. А поскольку он специализируется на граффити, то разрисовывает стены, но не снаружи, а внутри своего жилья.

- Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома, - написал в инстаграм уличный художник.

Запись сопровождает фото туалета в доме мастера. Ко всем принадлежностям уборной Бэнкси пририсовал крыс: грузын нажимает на тюбик с зубной пастой, разматывает рулон туалетной бумаги, парочка крыс держит зеркало, а один нарисованный крыс ходит в туалет.

banksy Бэнкси разрисовал свой туалет на самоизоляции

Поклонники поддержали мастера, предложив свои ванные комныты, когда место в квартире художника закончится.

- Жены ненавидят все,-успокоил Бэкси один из подписчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU