2020-04-16T01:30:49+03:00
Политика

Постпред РФ при ООН: У Сирии нет никакого военно-химического потенциала

Заседание Совбеза ООН по Сирии прошло в штаб-квартире ООН
Алексей ОСИПОВ
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У Дамаска нет никакого военно-химического потенциала, равно как нет желания и возможности его использовать.У Дамаска нет никакого военно-химического потенциала, равно как нет желания и возможности его использовать.Фото: REUTERS
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В штаб-квартире ООН в режиме видеотрансляции прошло заседание Совета Безопасности ООН, посвященное Сирии. Выступая на заседании, постпред нашей страны при Объединенных Нациях Василий Небензя озвучил российскую позицию по т.н. сирийскому химическому досье: «Сирийская военно-химическая программа свернута, объекты по производству химического оружия были уничтожены, а запасы химического оружия – ликвидированы.

У Дамаска нет никакого военно-химического потенциала, равно как нет желания и возможности его использовать. Подтверждением этому стала и деятельность ОЗХО, которая по итогам многочисленных интрузивных инспекций, осуществлявшихся с октября 2013 года, не выявила никаких незаявленных запасов химического оружия.

Материалы и свидетельства ГРИ (Группы ОЗХО по расследованию и идентификации) собираются дистанционным путем в основном от оппозиционных правительству Сирии групп; сведения официального Дамаска о химпреступлениях оппозиции игнорируются; расследования проводятся с грубыми нарушениями положений КЗХО, без соблюдения ключевого принципа последовательности действий при обеспечении сохранности вещественных доказательств (т.н. chain of custody), который, среди прочего, требует их сбора исключительно специалистами ОЗХО непосредственно на месте происшествия; отсутствуют должные критерии отбора свидетелей и оценки приемлемости их показаний».

ИСТОЧНИК KP.RU

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