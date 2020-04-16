2020-04-16T02:01:28+03:00
В мире

Президент Трамп: Мы поможем России с аппаратами ИВЛ

Об этом президент США сказал в ходе брифинга
Алексей ОСИПОВ
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Дональд Трамп во время брифинга.Дональд Трамп во время брифинга.Фото: REUTERS
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В Белом доме состоялся очередной брифинг, в котором принял участие президент США Дональд Трамп.

Отвечая на вопрос журналистов, касающийся международной помощи, которую США получают от других государств и оказывают международному сообществу, глава американского государства сказал, что Соединенные Штаты помогут в случае необходимости нашей стране с аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), применяющихся для спасения заболевших коронавирусом.

Трамп сказал, что следит за происходящим в мире в аспекте COVID-19, включая ситуацию с коронавирусом в России.

Дополнительные производства аппаратов ИВЛ в США открыл целый ряд корпораций, включая представителей автопрома и космической индустрии. По состоянию на сегодняшний день, США не просто ликвидировали дефицит аппаратов ИВЛ, но и образовали некоторый запас этой критически важной при коронавирусной эпидемии медтехники. Этот запас уже позволяет Америке делиться аппаратами ИВЛ с другими странами. Ожидается, что в ближайшие дни производства аппаратов ИВЛ в США будет нарастать значительными темпами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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