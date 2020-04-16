Проданная во время коронавируса бутылка виски спасла ресторан от разорения и помогла врачам

16 Апр 2020 2020-04-16T03:35:39+03:00

В числе предложенных к продаже лотов были нераспечатанные бутылки с алкогольными напитками из ресторанного бара. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Из-за ограничений, наложенных губернатором Флориды из-за эпидемии коронавируса на индустрию общепита, ресторан Datz, расположенный в этом американском штате, был вынужден сократить количество сотрудников с 400 до 27.

Ресторан, как и большинство заведений общепита в США, стал готовить еду только на вынос или для доставки клиентам на дом, но и такое вынужденное перепрофилирование не спасло его положения. В результате, владельцы объявили о распродаже имущества с целью покрытия уже образовавшихся долгов.

«Наши сотрудники – это наша семья, - написала на сайте ресторана его совладелица Сюзанна Перри. – они не сделали никому ничего плохого, но мы не можем их защитить. Мы вообще ничего не можем сделать. Мы не можем платить работникам, когда у нас нет дохода».

В числе предложенных к продаже лотов были нераспечатанные бутылки с алкогольными напитками из ресторанного бара. Среди них оказалась и бурбон Old Rip Van Winkle 25-летней выдержки.

Предположив, что такой сорт виски является сегодня редким и коллекционным, владельцы ресторана поинтересовались его нынешней стоимостью. Как оказалось, подобные предложения колеблются на специализированных сайтах в диапазоне от $17000 до $26000!

В результате, было решено выставить бурбон на продажу за $20000.

Через неделю в ресторан поступил звонок от одного из его завсегдатаев. Мужчина решил приобрести бутылку для своей коллекции. Продавцы были настолько рады предстоящей сделке, что предложили покупателю 15% скидки.

Получив чек, Сюзанна Перри была шокирована – вместо суммы в $17000 в нем значились $40000. Решив, что покупатель ошибся, она тут же связалась с ним, предложив вернуть чек. Но коллекционер сказал, что никакой ошибки он не совершал и намеренно выписал большую сумму, дабы поддержать любимый ресторан в столь сложное время.

Перри уже заявила, что прекратит распродажу и сохранит ресторан. Более того, она решила вернуть часть работников, дабы ресторан продолжал функционировать.

«То, что этот человек сделал для меня, вернется к нему сторицей», - пообещала Сюзанна Перри.

Половину из вырученной суммы она решила потратить на приобретение продуктов, из которых повара ее ресторана будут готовить бесплатные обеды и ужины для медицинских работников ближайшей больницы, в которой десятки врачей и медсестер оказывают помощь заболевшим коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU