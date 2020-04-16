2020-04-16T07:27:09+03:00
В мире

В США полиция призвала людей надевать штаны

Во время карантина горожане выходят из дома только по крайним причинам и на короткий срок
Ася КУЗНЕЦОВА
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Полиция Танитауна попросила людей не забывать надеть штаны перед выходом из домаПолиция Танитауна попросила людей не забывать надеть штаны перед выходом из домаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Полиция американского города Танитаун штата Мэриленд обратилась с горожанам с просьбой надевать штаны перед выходом из дома, даже для того, чтобы забрать почту.

В Мэриленде также, как и почти во всех штатах, введён режим карантина из-за распространения коронавируса, а потому выходить из дома гражданам можно только при крайней необходимости.

- Пожалуйста, не забывайте надевать штаны прежде, чем выйти из дома, чтобы проверить почту. Вы знаете, к кому это относится. Это последнее предупреждение, - написано в сообщении полиции Танитаун в Facebook.

- Я просто хочу подтверждения: нам можно ходить в нижнем белье или мы правда обязаны носить штаны? - спросил один из жителей города в комментариях под предупреждением.

Большинство горожан восприняли это обращение полиции с юмором, однако были и те, кого сообщение о запрете выбегать без штанов действительно возмутило.

- Эй, а у меня есть идея! Как насчёт того, чтобы вы не указывали людям, что они должны делать на территории своей частной собственности? - обратилась к полиции города жительница Танитауна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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