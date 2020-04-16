Треть россиян пожаловались на снижение эффективности во время работы на удаленке
После перехода на удаленный режим эффективность работы россиян снизилась. Об этом рассказали сами сотрудники во время опроса, проведенного сервисом «Работа.ру».
31% респондентов признались, что дома им намного сложнее сосредоточиться на работе, из-за чего эффективность выполнения задач у них снизилась. А еще 5% опрошенных и вовсе сказали, что им с трудом удается организовать работу на дому.
Зато больше половины россиян (59%) отметили, что с переходом на удаленный режим работы их эффективность никак не изменилась. Более того 9% опрошенных сообщили о повышении эффективности при переходе на удаленку.
16% респондентов рассказали, что скучают по живому общению с коллегами.
«Однако удалённый формат работы имеет и положительные моменты. Так, более половины участников опроса отметили экономию времени на дорогу до офиса. Многие респонденты (43%) стали эффективнее работать за счёт того, что теперь могут самостоятельно распределять время на рабочие задачи. Почти 40% россиян в таком режиме лучше совмещают работу, домашние дела, общение с семьёй и учёбу», — приводит сообщение пресс-службы сервиса RT.
Напомним, ранее аналитики Ipsos перечислили факторы, которые отвлекают россиян от работы на дому. В частности, людям сложно сосредоточиться, если рядом дети. Кроме того настрой и концентрация внимания снижаются из-за однообразия дней, проведенных в самоизоляции, пишет сайт argumenti.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU