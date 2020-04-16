2020-04-16T10:54:40+03:00
Общество

Треть россиян пожаловались на снижение эффективности во время работы на удаленке

Зато 9% отметили повышение работоспособности
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Россияне признались в снижении работоспособности на удаленкеРоссияне признались в снижении работоспособности на удаленкеФото: Евгения ГУСЕВА
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После перехода на удаленный режим эффективность работы россиян снизилась. Об этом рассказали сами сотрудники во время опроса, проведенного сервисом «Работа.ру».

31% респондентов признались, что дома им намного сложнее сосредоточиться на работе, из-за чего эффективность выполнения задач у них снизилась. А еще 5% опрошенных и вовсе сказали, что им с трудом удается организовать работу на дому.

Зато больше половины россиян (59%) отметили, что с переходом на удаленный режим работы их эффективность никак не изменилась. Более того 9% опрошенных сообщили о повышении эффективности при переходе на удаленку.

16% респондентов рассказали, что скучают по живому общению с коллегами.

«Однако удалённый формат работы имеет и положительные моменты. Так, более половины участников опроса отметили экономию времени на дорогу до офиса. Многие респонденты (43%) стали эффективнее работать за счёт того, что теперь могут самостоятельно распределять время на рабочие задачи. Почти 40% россиян в таком режиме лучше совмещают работу, домашние дела, общение с семьёй и учёбу», — приводит сообщение пресс-службы сервиса RT.

Напомним, ранее аналитики Ipsos перечислили факторы, которые отвлекают россиян от работы на дому. В частности, людям сложно сосредоточиться, если рядом дети. Кроме того настрой и концентрация внимания снижаются из-за однообразия дней, проведенных в самоизоляции, пишет сайт argumenti.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU

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