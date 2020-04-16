2020-04-16T14:05:24+03:00
Общество

В Москве ученикам показали порно на дистанционном уроке

Девятиклассники удивились, когда вместо химии начался урок «полового созревания»
Иван РУНЕВ
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В настоящее время полицией проводится проверка.В настоящее время полицией проводится проверка.Фото: Shutterstock
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Все случилось днём 14 апреля во время дистанционного урока химии у учеников 9 класса одной из столичных школ. Преподаватель рассказывала про химические реакции, как вдруг, в диалоговом окне одного из школьников, вместо скучающей мордашки 14-летнего Ивана В.* появилась куда более красочная картина.

«Вечером 14 апреля в полицию обратился 41-летний москвич Сергей В.* Мужчина сообщил правоохранителям, что неизвестные взломали учебный аккаунт его 14-летнего пасынка и стали транслировать порнографию прямо во время урока химии, на котором присутствовал весь класс,» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В настоящее время полицией проводится проверка. Оперативникам предстоит вычислить и изловить порно-хакера, который сорвал урок химии, продемонстрировав подросткам совершенно не детские видеоматериалы.

* - имена изменены, прим ред

ИСТОЧНИК KP.RU

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