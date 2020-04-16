Большинство российских ВУЗов решили провести летнюю сессию онлайн
Большинство высших учебных заведений России приняли решение провести летнюю сессию дистанционно в онлайн режиме. Об этом 16 апреля сообщил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в эфире телеканала «Россия 24».
- Сложностей по промежуточной аттестации в университетах, в основном, нет. Большинство ВУЗов приняли решение провести грядущую сессию онлайн, - рассказал министр.
Глава ведомства не исключил, что следующий учебный год студентам также придется начать в дистанционном режиме. При этом предположения о том, что ряд учебных заведений закроются из-з кризиса на фоне пандемии, Валерий Фальков назвал прежневременными.
Напомним, сайт kp.ru ранее писал о том, что в текущем году выпускники школ смогут подать документы в институты до 10 августа. По словам министра науки и высшего образования, даты вступительных испытаний и вообще приемная кампания в вузах будут сдвинуты
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ИСТОЧНИК KP.RU
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