2020-04-16T14:59:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Россияне жалуются на принуждение к увольнению и отпуска без зарплат во время нерабочих дней

Инспекции регулярно проверяют соблюдение трудового законодательства во время пандемии
Ксения АНУФРИЕВА
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Роструд получает жалобы жителей страны, лишенных заработный платы или рабочих мест во время объявленных президентом нерабочих дней в апреле.Роструд получает жалобы жителей страны, лишенных заработный платы или рабочих мест во время объявленных президентом нерабочих дней в апреле.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
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Роструд получает жалобы жителей страны, лишенных заработный платы или рабочих мест во время объявленных президентом нерабочих дней в апреле. В основном это сообщения о принуждении сотрудников к подаче заявлений на отпуск без сохранения заработной платы и об увольнении, сообщили ТАСС специалисты ведомства.

- В связи с ограничительными мероприятиями и закрытием многих предприятий, в инспекции труда стали чаще поступать обращения граждан на нарушение трудового законодательства. Сотрудники организаций сообщают о фактах привлечения их к работе, о понуждении к подаче заявлений на отпуск без сохранения заработной платы, изменению ежегодных графиков отпусков и увольнению, - рассказали в пресс-службе.

Инспекции оперативно реагируют на все поступающие обращения: безответственным работодателям направляются предостережения о недопустимости подобных нарушений.

- По нарушениям, связанным с невыплатой заработной платы или незаконным увольнением, могут назначаться проверки, - добавили специалисты ведомства.

В период действия закона о нерабочих днях из-за распространения коронавирусной инфекции расторжение трудовых договоров возможно только по инициативе самого работника, по соглашению сторон, а также в связи с истечением срочных трудовых договоров. Сокращение трудового времени также возможно только по соглашению сторон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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