Россияне жалуются на принуждение к увольнению и отпуска без зарплат во время нерабочих дней
Роструд получает жалобы жителей страны, лишенных заработный платы или рабочих мест во время объявленных президентом нерабочих дней в апреле. В основном это сообщения о принуждении сотрудников к подаче заявлений на отпуск без сохранения заработной платы и об увольнении, сообщили ТАСС специалисты ведомства.
- В связи с ограничительными мероприятиями и закрытием многих предприятий, в инспекции труда стали чаще поступать обращения граждан на нарушение трудового законодательства. Сотрудники организаций сообщают о фактах привлечения их к работе, о понуждении к подаче заявлений на отпуск без сохранения заработной платы, изменению ежегодных графиков отпусков и увольнению, - рассказали в пресс-службе.
Инспекции оперативно реагируют на все поступающие обращения: безответственным работодателям направляются предостережения о недопустимости подобных нарушений.
- По нарушениям, связанным с невыплатой заработной платы или незаконным увольнением, могут назначаться проверки, - добавили специалисты ведомства.
В период действия закона о нерабочих днях из-за распространения коронавирусной инфекции расторжение трудовых договоров возможно только по инициативе самого работника, по соглашению сторон, а также в связи с истечением срочных трудовых договоров. Сокращение трудового времени также возможно только по соглашению сторон.
ИСТОЧНИК KP.RU
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