2020-04-16T18:40:10+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в России на 17 апреля 2020 достигло 27938

Приводим последние данные о числе заболевших в России на 17 апреля 2020 года
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Обновлены данные по коронавирусу в России.Обновлены данные по коронавирусу в России.Фото: REUTERS
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Число заболевших коронавирусом в России на 17 апреля 2020 года достигло 27938 человек. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные оперативными штабами по контролю за распространением инфекции.

За минувшие сутки число заболевших COVID-19 увеличилось на 3448. Лидерами по числу пациентов с COVID-19 остаются Москва (16 146), Московская область (3054), Санкт-Петербург (1083).

Более 200 случаев заболевания к настоящему времени зафиксировано в Республике Коми (441), Нижегородской (404) и Ленинградской (330) областях, Мурманской области (306) и Краснодарском крае (260), Красноярском крае (202) и Брянской области (201).

Примерно с такой же динамикой изменяется число излечившихся от COVID-19: за минувшие сутки число выздоровевших увеличилось на 318. Общее число выздоровлений достигло 2304.

Жертвами коронавируса за все время эпидемии стали 232 человек. Число проведенных тестов превысило 1,61 млн.

Согласно заявлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, в сутки проводится 90 тысяч исследований на коронавирус. Месяц назад в сутки делали лишь 2 тысячи тестов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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