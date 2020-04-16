2020-04-16T21:05:49+03:00
Общество

В Москве начнут штрафовать за нарушение карантина больных ОРВИ

Заболевшим простудой медики дают предписание оставаться дома
Юлия САЛЬНИКОВА
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Предписание 14 дней сидеть дома получат проживающие с зараженным родственникиПредписание 14 дней сидеть дома получат проживающие с зараженным родственникиФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Москве заболевших ОРВИ будут штрафовать за выход из дома. К ним будут применять ту же систему наказания, что и для нарушителей карантина.

Напомним, обязанность соблюдать 14-дневный карантин должны соблюдать вернувшиеся из за границы, а также контактировавшие с зараженными люди.

За выход из дома граждан могут оштрафовать на 15 тысяч рублей. Если его действия привели к заражению и смерти других людей, то наказание для физических лиц уже - до 300 тысяч рублей.

- У больных с ОРВИ будет предписание главного санитарного врача на обязательную самоизоляцию. Значит, на них распространятся все те же правила, что и на нарушителей карантина с подтвержденным диагнозом COVID,- сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Срок обязательного режима изоляции для больных ОРВИ - 14 дней. Такое же предписание получат проживающие с заболевшим родственники. За состоянием здоровья больного врачи будут следить посредством обзвона, в случае ухудшения состояия, тактику лечения поменяют.

- Новый алгоритм позволит минимизировать контакты потенциально заболевших вирусом людей, вовремя выявить заболевание,- приводит ее слова оперштаб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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