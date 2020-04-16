После заражения коронавирусом умер режиссер Александр Радов

16 Апр 2020 2020-04-16T22:04:13+03:00

Изменить размер текста: A A

В возрасте 80 лет умер режиссер Алесандр Радов. О его смерти 16 апреля сообщают на сайте канала "Россия-Культура".

Режиссер был автором десятка документальных фильмов из популярного у зрителя цикла "Больше, чем любовь". Это серия картин о жизни известных личностей, причем в центре внимания личные истории ученых, писателей. О том, как любили известные люди, зрителю рассказывали посредством сохранившихся писем, архивных видеозаписей.

- Александр Радов был режиссером фильмов о Блоке и Любови Менделеевой, адмирале Колчаке и его возлюбленной Анне, академике Сахарове и Боннэр, Эфросе и Крымовой" —сообщили его коллеги.

Он известен также как журналист. Вел авторский цикл «Суть дела» на Центральном телевидении, 80-е годы был обозревателем в газете «Комсомольская правда».

О его смерти сообщила друг семьиФото: facebook.com

Друг семьи, режиссер Наталья Гугуева, сообщила в фейсбуке, что неделю назад Радов попал в больницу с диагнозом пневмония на фоне заражения коронавирусом.

- Друзья, насколько известно от врача , Саша победил саму коронавирусную пневмонию. Но эта "корона" настолько коварна, что вирус начинает действовать в организме уже и после видимой "победы" над ним,-написала она.

ИСТОЧНИК KP.RU