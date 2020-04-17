2020-04-17T01:37:30+03:00
Общество

Дом престарелых в США скрывал массовые смерти от коронавируса

В доме престарелых города Эндовер в Нью-Джерси найдены тела 17-и стариков
Алексей ОСИПОВ
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В Нью-Джерси вскрылась страшная история с домом престарелых.В Нью-Джерси вскрылась страшная история с домом престарелых.Фото: REUTERS
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Полиция города Эндовер (штат Нью-Джерси) прибыла в один из крупнейших домов престарелых, расположенных на территории этого штата, для того, чтобы засвидетельствовать смерть 4-х постояльцев.

Сотрудники заведения препроводили стражей порядка в морг, которым оно располагает, где в черных полиэтиленовых мешках лежали 17 тел.

При этом морг в этом доме престарелых рассчитан на размещение только 4-х тел.

Сотрудники дома престарелых подтвердили, что все скончавшиеся являлись их постояльцами, но затруднились ответить, что явилось причиной смерти каждого из стариков, и почему первоначально было заявлено о четырех скончавшихся.

Тела были перевезены в мобильный морг-рефрижератор в город Ньютон. Полиция начала расследование.

На сайте Andover Subacute abd Rehab Center сообщается, что в общей сложности он располагает 2543 койко-местами, являясь крупнейшим домом престарелых в штате Нью-Джерси. Проведенная в марте инспекция оценила его уровень как «ниже среднего» и вынесла 5 предписаний об устранений недостатков в его работе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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