Врач спрогнозировал наступление пика коронавируса в России

17 Апр 2020 2020-04-17T02:44:41+03:00

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Пик коронавируса в России пока не пройден, число заболевших за сутки продолжает увеличиваться. Сидеть дома в четырех стенах на самоизоляции не во всех регионах дается легко.Все чаще появляется информация о нарушении карантина и штрафах.

Ведущие радио "Комсомольская правда" побеседовали с врачом-инфекционистом Николаем Малышевым и выяснили, когда же в стране наступит пик и количество зараженных начнет снижаться.

- Мы видим, как разгорается эпидемия, видим, что каждый день увеличивается число людей с положительными результатами тестов на covid-19. К счастью, пока у нас довольно пологое нарастание, чем, например, в других странах. Ориентировочные сроки завершения пандемии в России, да и в мире, наверное, - май-июнь, - сказал в эфире радио "КП" врач.

Также Малышев отметил, что главное фактором для минимизирования уровня распространения болезни является соблюдение гражданами режима самоизоляции.

- Не даром же вводят вот этот режим. Может быть, более такое строгое соблюдение, введение пропусков скажется на этой самоизоляции. Больше людей будет оставаться дома, а значит большее число наших граждан смогут сохранить свое здоровье и упростить задачу врачам, - добавил инфекциолог.

ИСТОЧНИК KP.RU