Политолог предположил, в какие даты стоит провести парад Победы в 2020 году

17 Апр 2020 2020-04-17T03:14:05+03:00

Какие даты для проведения парада в 2020 году могут быть выбраны для торжеств в честь 75-летия Победы рассказывает политолог [видео]

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Парад Победы 9 мая в 2020 году отменен. Об этом накануне заявил президент России Владимир Путин.

Теперь празднование значимой для россиян и представителей других стран годовщины 75-летия Победы над гитлеровской Германией будет перенесено исходя из ситуации с распространением коронавируса в государстве и прохождения пика заболеваемости.

Журналисты "Комсомольской правды" расспросили политологов, на какие даты может быть перенесено празднование.

Директор института политических исследований Сергей Марков считает, что лучше всего было бы перенести Парад Победы в Москве на 2 сентября или 24 июня. Летом в этот день прошел первый Парад Победы в 1945 году.

- Но к 24 июня во многих странах вряд ли закончатся все эпидемические мероприятия, да и с пересечением границ, которые закрыты у большинства государтсва, возможны проблемы. А ведь нам бы наверняка хотелось бы, чтоб в параде приняли участие подразделения стран антигитлеровской коалиции, - рассказал Марков.

Также он отметил, что в сентябре провести парад будет намного уместнее. В качестве неоспоримого аргумента он привел 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны.

- И 2 сентября было бы правильно. Ну, или 4 сентября. Хотелось бы уйти от пересечений с годовщиной трагедии Беслана 3 сентября, - добавил политолог в разговоре с kp.ru.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/773614" frameborder="0"></iframe> Путин объявил о переносе Парада Победы и марша "Бессмертного полка".

ИСТОЧНИК KP.RU