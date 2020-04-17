Политолог предположил, в какие даты стоит провести парад Победы в 2020 году
Парад Победы 9 мая в 2020 году отменен. Об этом накануне заявил президент России Владимир Путин.
Теперь празднование значимой для россиян и представителей других стран годовщины 75-летия Победы над гитлеровской Германией будет перенесено исходя из ситуации с распространением коронавируса в государстве и прохождения пика заболеваемости.
Журналисты "Комсомольской правды" расспросили политологов, на какие даты может быть перенесено празднование.
Директор института политических исследований Сергей Марков считает, что лучше всего было бы перенести Парад Победы в Москве на 2 сентября или 24 июня. Летом в этот день прошел первый Парад Победы в 1945 году.
- Но к 24 июня во многих странах вряд ли закончатся все эпидемические мероприятия, да и с пересечением границ, которые закрыты у большинства государтсва, возможны проблемы. А ведь нам бы наверняка хотелось бы, чтоб в параде приняли участие подразделения стран антигитлеровской коалиции, - рассказал Марков.
Также он отметил, что в сентябре провести парад будет намного уместнее. В качестве неоспоримого аргумента он привел 75-ю годовщину окончания Второй мировой войны.
- И 2 сентября было бы правильно. Ну, или 4 сентября. Хотелось бы уйти от пересечений с годовщиной трагедии Беслана 3 сентября, - добавил политолог в разговоре с kp.ru.
Путин объявил о переносе Парада Победы и марша "Бессмертного полка".
ИСТОЧНИК KP.RU