2020-04-16T18:55:13+03:00
Политика

«Риски эпидемии слишком высоки»: Путин объявил о переносе празднования Дня Победы

Но пообещал, что все мероприятия состоятся после ухода коронавируса
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
Поделиться:
Комментарии: comments40
9 мая Парад Победы не состоится9 мая Парад Победы не состоитсяФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Коронавирус в этом году спутал планы всей планете, добравшись до самого святого. Владимир Путин на Совете безопасности ответил на вопрос, который волновал миллионы людей - состоятся ли празднования в честь Дня Победы.

- До Дня Победы меньше месяца, и сейчас перед нами непростой выбор, - сказал Путин. - И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна. Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне право начинать подготовку к параду и другим мероприятиям. Отдаю распоряжение изменить график и перенести подготовку к параду на Красной площади, отложить все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы.

Президент обратился к тем, кто каждый год выходил на акцию «Бессмертный полк».

- Разделяю ваши чувства, потому что выхожу в одном строю вместе с вами, - сказал он. - Понимаю, что для нас именно 9 мая - День Победы. Эту дату невозможно перенести, мы и не будем этого делать. В каждой семье в этот день будут чествовать своим героев. Уверен, что День Победы станет в этом году объединяющим для нашего народа.

Глава государства не стал говорить, когда пройдут празднования, но пообещал, что они состоятся непременно.

- Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня, - заявил Путин. - И тогда обязательно проведем все, запланированные на 9 мая мероприятия. Сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в этом году. Будет и парад на Красной площади, и марш «Бессмертного полка». Обязательно будет!

Путин объявил о переносе Парада Победы и марша "Бессмертного полка".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"А Парад Победы будет. Но позже. Возможно, 24 июня"

Генерал, подписавший письмо президенту с просьбой перенести Парад, рассказал «КП», когда он может быть проведен (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В Казахстане малый бизнес освободили от налогов и арендной платы
Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает необходимым обнулить налоги для малого и среднего бизнеса в условиях экономической нестабильности, используя ноу-хау Республики Казахстан
Новости 24
Чемпионата мира по фигурному катанию в 2020 году не будет
В Министерстве культуры рассказали о проведении экзаменов в творческих вузах во время пандемии
В Посольстве США назвали количество россиян, ожидающих эвакуации
От коронавируса умерла беременная медсестра, но ребенок выжил
Экономист рассказал, какие рабочие места на предприятиях будут стараться сохранить
В России не осталось регионов без коронавируса
После отказа США от финансирования ВОЗ, Меркель выступила за полную поддержку организации
Москвичей оштрафовали на 50 миллионов рублей за нарушение самоизоляции
Путин обсудил по телефону с Си Цзиньпином сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса
Льготная ипотечная программа со ставкой в 6,5% начнет работать в России до 1 ноября 2020 года
Путин: нужно достроить незавершенные дома, чтобы семьи могли быстрее получить жилье
Путин предложил запустить льготную ипотеку под 6,5 процентов годовых
Минобороны раскрыло подробности заражения коронавирусом военнослужащих в Тюмени
Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом
Президенту рассказали о первой онлайн-покупке квартиры в ипотеку
Путин заявил о снижении числа ипотечных кредитов в России