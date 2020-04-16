«Риски эпидемии слишком высоки»: Путин объявил о переносе празднования Дня Победы

Коронавирус в этом году спутал планы всей планете, добравшись до самого святого. Владимир Путин на Совете безопасности ответил на вопрос, который волновал миллионы людей - состоятся ли празднования в честь Дня Победы.

- До Дня Победы меньше месяца, и сейчас перед нами непростой выбор, - сказал Путин. - И дата 9 мая для нас святая, и жизнь каждого человека бесценна. Риски, связанные с эпидемией, пик которой не пройден, еще чрезвычайно высоки. И это не дает мне право начинать подготовку к параду и другим мероприятиям. Отдаю распоряжение изменить график и перенести подготовку к параду на Красной площади, отложить все массовые мероприятия в честь 75-летия Победы.

Президент обратился к тем, кто каждый год выходил на акцию «Бессмертный полк».

- Разделяю ваши чувства, потому что выхожу в одном строю вместе с вами, - сказал он. - Понимаю, что для нас именно 9 мая - День Победы. Эту дату невозможно перенести, мы и не будем этого делать. В каждой семье в этот день будут чествовать своим героев. Уверен, что День Победы станет в этом году объединяющим для нашего народа.

Глава государства не стал говорить, когда пройдут празднования, но пообещал, что они состоятся непременно.

- Мы заставим отступить угрозу, с которой столкнулись сегодня, - заявил Путин. - И тогда обязательно проведем все, запланированные на 9 мая мероприятия. Сделаем это тепло и торжественно. Разумеется, в этом году. Будет и парад на Красной площади, и марш «Бессмертного полка». Обязательно будет!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/773614" frameborder="0"></iframe> Путин объявил о переносе Парада Победы и марша "Бессмертного полка".

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