2020-04-16T19:26:15+03:00
Общество

Когда пройдет Парад Победы в 2020 году

Какие даты будут выбраны для торжеств в честь 75-летия Победы [видео]
Игорь ЯКУНИН
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Владимир Путин, сообщив что Парад переносится исходя из заботы о здоровье согражданВладимир Путин, сообщив что Парад переносится исходя из заботы о здоровье согражданФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Парад должен был пройти 9 Мая - в 75-ю годовщину победы над гитлеровской Германией. Но Владимир Путин, сообщив что Парад переносится исходя из заботы о здоровье сограждан, не огласил дату, когда он состояться. Мы спросили мнение политологов.

Вот что заявил «Комсомолке» директор института политических исследований Сергей Марков:

- Лучше всего, на мой взгляд, было бы перенести Парад Победы в Москве на 2 сентября. Есть еще одна дата - 24 июня, в этот день прошел первый Парад Победы в 1945 году. Но к 24 июня во многих странах вряд ли закончатся все эпидемические мероприятия. С пересечением границ возможны проблемы. А ведь нам бы наверняка хотелось бы, чтоб в параде приняли участие подразделения стран антигитлеровской коалиции.

А вот в сентябре парад уместнее - поскольку это 75-я годовщина окончания Второй мировой войны. И 2 сентября было бы правильно. Ну, или 4 сентября. Хотелось бы уйти от пересечений с годовщиной трагедии Беслана 3 сентября.

А вот что думает по поводу переноса даты Парада Победы Евгений Тарло, глава Фонда «Правовое государство», бывший сенатор:

- Я бы не привязывался жестко к датам и к символике. Если в июне будет благополучно с эпидемической ситуацией— то вполне можно провести и 22-го или 24-го июня. Почему 22 июня — ну так совместить с датой нападения на СССР было бы символично: на нас напали — но мы победили. И в сентябре было бы тоже нормально. Главное - не подвергать риску здоровье людей. И, вообще, Парад мы проведем тогда, когда удобно нам, а не кому-то еще. Приглашение зарубежных лидеров — вопрос дипломатии. Все - в зависимости от ситуации.

Путин объявил о переносе Парада Победы и марша "Бессмертного полка".

ИСТОЧНИК KP.RU

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