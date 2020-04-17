Врач назвал самое страшное последствие коронавируса для человека

17 Апр 2020 2020-04-17T03:55:58+03:00

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В России пик коронавируса еще не пройден, число забелевших растет с каждым днем, но врачи успешно справляются с инфекцией.

Однако самыми страшными и неизведанными остаются последствия болезни. В беседе с "Комсомолкой" врач Симон Мацкеплишвили спрогнозировал наихудшее последствие коронавируса для человека.

Профессор утверждает, что врачи умеют лечить осложнения инфекции, в первую очередь, пневмонию.

- Главная задача - не допустить, чтобы пневмония осложнилась острым респираторным дистресс-синдромом! Вне зависимости от того, было вызвано ли это осложнение гриппом, коронавирусом, сепсисом или острым панкреатитом, - это всегда крайне тяжелое состояние. Оно проявляется в виде дыхательной недостаточности, которое сопровождается развитием отека легких и кислородным голоданием, - рассказал kp.ru врач.

По его словам, на сегодняшний день врачи не умеют "уничтожать" сам вирус SARS-CoV-2 ни антителами вакцины, ни противовирусными препаратами, но это совершенно не означает, что они не могут лечить пациентов с covid-19, даже самых тяжелых.

- Мы их успешно лечим! Смертность о этого заболевания в Москве, например, где выявлено наибольшее число инфицированных, - всего 0,7%. Что это значит? Только то, что больше 99% больных выздоравливают. И это прекрасный показатель, - отметил Мацкеплишвили.

ИСТОЧНИК KP.RU