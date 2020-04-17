В России создают комплекс для дистанционного выявления онкологии

17 Апр 2020 2020-04-17T06:20:52+03:00

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Научно-исследовательский институт дальней радиосвязи (НИДАР) разрабатывает программно-аппаратный комплекс. Благодаря этому врачи смогут дистанционно диагностировать онкологические и аутоиммунные заболевания у человека.

По словам начальника научно-тематического центра "Т" НИИДАР Никиты Бобкова, уже сейчас специалисты разработали сверхмощный терагерцовый излучатель, который сможет обеспечивать дальность излучение на расстоянии примерно 10-12 метров.

- Это достаточно эффективно с точки зрения увеличения мощности и соответственно, эффективности диагностики и лечении. То есть в организм человека не нужно проникать иглами, не нужно его разрезать, - пояснил Бобков РИА Новости.

Также он уточнил, что вся работа финансируется за счет предприятия, а конечным результатом, конечно, должно стать создание терагерцового программно-аппаратного комплекса неинвазивной диагностики и лечения онкобольных.

ИСТОЧНИК KP.RU