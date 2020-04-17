Джонни Депп зарегистрировался в Instagram

17 Апр 2020 2020-04-17T10:22:21+03:00

За первые сутки на актёры подписались 1,6 миллиона человек

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Актёр Джонни Депп 16 апреля создал аккаунт в Instagram, и на него подписалось уже больше 1,6 миллиона человек.

Первым постом артиста стал снимок, где он сидит за столом с зажжёнными свечами и шахматной доской.

- Привет всем... Снимаю сейчас для вас кое-что... Дайте минутку, - подписал Депп своё фото.

johnnydepp Hello everyone... filming something for you now... gimme a minute

Джонни Депп уже подписался на аккаунты своей бывшей жены Ванессы Паради, анонимного художника Бэнкси, иллюзиониста Дэвида Блэйна и коллеги по серии фильмов "Пираты Карибского моря" Орландо Блума.

Второй публикацией Деппа стал ролик, в котором он сказал, что регистрация в Instagram стала его первым опытом в социальных сетях, а также поделился мыслями о трагедиях эпидемии коронавируса в США и призвал подписчиков заниматься на изоляции чем-то по-настоящему интересным.

johnnydepp Collaboration with my dear friend @jeffbeckofficial . Link in Bio

ИСТОЧНИК KP.RU