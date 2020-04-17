2020-04-17T10:22:21+03:00
Звезды

Джонни Депп зарегистрировался в Instagram

За первые сутки на актёры подписались 1,6 миллиона человек
Ася КУЗНЕЦОВА
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Голливудский актер и музыкант Джонни Депп 16 апреля создал аккаунт в социальной сети InstagramГолливудский актер и музыкант Джонни Депп 16 апреля создал аккаунт в социальной сети InstagramФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Актёр Джонни Депп 16 апреля создал аккаунт в Instagram, и на него подписалось уже больше 1,6 миллиона человек.

Первым постом артиста стал снимок, где он сидит за столом с зажжёнными свечами и шахматной доской.

- Привет всем... Снимаю сейчас для вас кое-что... Дайте минутку, - подписал Депп своё фото.

johnnydeppjohnnydepp
Hello everyone... filming something for you now... gimme a minute
1068735 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Джонни Депп уже подписался на аккаунты своей бывшей жены Ванессы Паради, анонимного художника Бэнкси, иллюзиониста Дэвида Блэйна и коллеги по серии фильмов "Пираты Карибского моря" Орландо Блума.

Второй публикацией Деппа стал ролик, в котором он сказал, что регистрация в Instagram стала его первым опытом в социальных сетях, а также поделился мыслями о трагедиях эпидемии коронавируса в США и призвал подписчиков заниматься на изоляции чем-то по-настоящему интересным.

johnnydeppjohnnydepp
Collaboration with my dear friend @jeffbeckofficial . Link in Bio
669575 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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