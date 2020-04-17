Джонни Депп зарегистрировался в Instagram
Актёр Джонни Депп 16 апреля создал аккаунт в Instagram, и на него подписалось уже больше 1,6 миллиона человек.
Первым постом артиста стал снимок, где он сидит за столом с зажжёнными свечами и шахматной доской.
- Привет всем... Снимаю сейчас для вас кое-что... Дайте минутку, - подписал Депп своё фото.
Джонни Депп уже подписался на аккаунты своей бывшей жены Ванессы Паради, анонимного художника Бэнкси, иллюзиониста Дэвида Блэйна и коллеги по серии фильмов "Пираты Карибского моря" Орландо Блума.
Второй публикацией Деппа стал ролик, в котором он сказал, что регистрация в Instagram стала его первым опытом в социальных сетях, а также поделился мыслями о трагедиях эпидемии коронавируса в США и призвал подписчиков заниматься на изоляции чем-то по-настоящему интересным.
ИСТОЧНИК KP.RU